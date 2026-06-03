استنفار في كركوك بعد تسرب نفطي على الطريق الرابط مع السليمانية

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بحدوث تسرب نفطي كبير من أحد أنابيب نقل النفط الأسود شرقي المحافظة، أدى إلى انتشار كميات كبيرة من النفط على الطريق العام الرابط بين كركوك والسليمانية والمناطق المحيطة به.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التسرب حصل في منطقة حي الدروازة وهو ناجم عن تعرض الأنبوب إلى ضرر بسبب التقادم وتهالك أجزاء منه نتيجة قدمه وطول مدة تشغيله، الأمر الذي أدى إلى خروج النفط بكميات كبيرة وانتشاره خارج مسار الخط".

وأضاف أن "التسرب أدى إلى تدفق النفط نحو جوانب الطريق العام، ما استدعى تدخل الجهات المختصة بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التلوث وتأمين حركة السير في المنطقة".

وأشار المصدر إلى أن "فرق الدفاع المدني والكوادر الفنية التابعة للجهات النفطية وصلت إلى موقع الحادث وباشرت بإيقاف تدفق النفط واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الخلل، فضلاً عن الشروع بأعمال احتواء البقع النفطية وتنظيف المناطق المتضررة".

وأكد أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار في الممتلكات، إلا أنه تسبب بتلوث بيئي في محيط موقع التسرب، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاً للوقوف على أسباب الحادث وتقييم حجم الأضرار.

وتشهد بعض خطوط نقل النفط القديمة في محافظة كركوك أعمال صيانة دورية، في ظل الحاجة إلى استبدال عدد من المقاطع المتقادمة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث وضمان سلامة البنى التحتية النفطية.