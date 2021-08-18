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استنفار في كربلاء وقطع طرق الكاظمية ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-18T10:18:04+0000
استنفار في كربلاء وقطع طرق الكاظمية ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بأن قطع طرق محيط مدينة الكاظمية في العاصمة بغداد سيبدأ مساء اليوم الاربعاء.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد اي قطوعات ضمن مناطق العاصمة في محيط الكاظمية حتى الآن".

وأضاف المصدر، أن "مفارز المرور بالاشتراك مع باقي القطعات الامنية الماسكة للارض ستباشر بالقطع بدءا من ساعات المغرب لحين انتهاء مراسيم العاشر من محرم".

وضمن خطة تأمين زيارة العاشر من محرم، أوضح المصدر، أن مدير عام الدفاع المدني وصل الى محافظة كربلاء للإشراف على نشر الفرق من عجلات (انقاذ واطفاء واسعاف ومعالجة) في محيط الضريحين وقرب الفنادق وسرادق العزاء، مشيراً إلى تهيئة واستنفار كافة طاقات المحافظة من كوادر تخصصية واليات تحسباً من وقوع اي طارئ.

وأشار إلى أن عناصر الـ CBRN باشرت مهامها في عمليات التعفير والتعقيم في الطرق المؤدية الى الضريحين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزراة الصحة العراقية والسلطات في كربلاء، عن اعداد خطة أمنية وطبية وقائية وتشكيل غرف طوارئ استعداداً لزيارة العاشر من محرم في المحافظة. 

وقررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي، ليوم غد الخميس، لمناسبة العاشر من المحرم الحرام، للعام 1443هـ، وهي ذكرى استشهاد الإمام الحسين، والتي يحييها الملايين من المسلمين الشيعة في البلاد.

 

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