استنفار في الأنبار لاستقبال الحجاج العراقيين عبر عرعر

شفق نيوز/ استنفرت دائرة صحة الأنبار، يوم الثلاثاء، مفارزها الطبية والصحية لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافات الأولية للحجاج العائدين إلى العراق، بعد أداء مناسك الحج لعام 1446هـ.

وانتشرت المفارز الصحية، التابعة لشعبة الإسعاف الفوري وبالتنسيق مع قطاع الرطبة، على امتداد الطريق الرابط بين منفذ عرعر الحدودي وناحية النخيب، مرورًا بالكيلو 160، وناحية الوفاء، والكيلو 35، وسيطرة الحامضية، وتقاطع الطريق السريع (سامراء)، وصولًا إلى سيطرة الصقور.

وجُهزت هذه المفارز، بسيارات إسعاف حديثة وكوادر طبية وتمريضية متخصصة تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للحجاج.