استنفار في النجف.. وفاة طفلة واختناق 150 شخصاً واختفاء اثنين آخرين

شفق نيوز/ أعلنت السلطات المحلية في محافظة النجف، اليوم الجمعة، عن وفاة طفلة واصابة اكثر من 150 مواطناً فضلا عن اختفاء اثنين آخرين، اثر تعرض المحافظة لعاصفة ترابية، مشيرة الى استنفار كوادرها الطبية لمواجهة حالات الاختناق.

وقال مسؤول اعلام الصحة العامة في المحافظة، سالم الحميداوي لوكالة شفق نيوز، إن "العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة مساء اليوم لم نتلق اي بلاغ بشأنها من الجهات المختصة"، لافتا إلى أنها "تسببت بإصابة أكثر من 150 مواطنا في المحافظة بحالة اختناق".

وبين، أن " الموجة الترابية تسببت كذلك بوفاة فتاة عمرها 7 أعوام، تعاني من عوارض صحية في منطقة القلب ".

وأضاف الحميداوي، أن" الكوادر الصحية أعلنت النفير لمواجهة حالات الاختناق، حيث تمكنت من معالجة العشرات واخراجهم الى منازلهم"، مؤكدا أن "المتبقين سيكونون مع صباح يوم غد قد اكتسبوا الشفاء التام".

بدوره، قال مدير ناحية النور بالنجف اياد الزرفي لوكالة شفق نيوز إن "مواطنين اثنين في الأربعينات من عمرهما اختفيا عندما كانا على متن قاربهما داخل بحر النجف".

وأشار إلى أنهما كانا ينويا الوصول إلى أرضهما الزراعية المجاور للبحر، مضيفا أن فرق الدفاع المدني ما تزال تبحث عنهما منذ عدة ساعات، ولم تعثر عليهما حتى الآن.