استنفار طبي في كربلاء.. 52 ألف مراجع و241 عملية جراحية و119 ولادة

شفق نيوز – كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، يوم الأحد، عن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وزائري عاشوراء، مع اختتام اليوم الثالث على التوالي من تنفيذ الخطة الصحية الخاصة بالزيارة.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد المراجعين للمؤسسات الصحية ومراكز الطوارئ بلغ 35,528 مواطناً وزائراً"، مشيرة إلى أن "عجلات الإسعاف الفوري نقلت 971 حالة مرضية".

وأضاف البيان، أن "عدد الفحوصات التي أُجريت بجهاز الأشعة بلغ 2,629 فحصاً، فيما أُجري 5,773 فحصاً مختبرياً، و428 فحصاً بجهاز السونار، و336 فحصاً بجهازي المفراس والرنين".

وأشارت صحة كربلاء إلى تسجيل 119 حالة ولادة بين طبيعية وقيصرية، إلى جانب إجراء 241 عملية جراحية متنوعة.

كما أفادت بأن عدد قناني الدم التي تم الحصول عليها منذ ما قبل بدء تنفيذ الخطة الصحية وحتى اليوم الأحد بلغ 3,028 قنينة دم من مختلف الأصناف.

في السياق، اجرى وزير الصحة صالح الحسناوي زيارة تفقدية إلى إحدى مستشفيات كربلاء، حيث ترأس اجتماعاً بحضور الوفد الوزاري المرافق له، ومدير عام دائرة صحة خُصص لبحث التحضيرات والإجراءات المتخذة لتقديم الخدمات للمشاركين في عزاء ركضة طويريج، وما يسبقها من مراسيم خاصة بإحياء واقعة الطف.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار تقديم الخدمات الصحية بنفس الهمة العالية، مشدداً على رفع مستوى التنسيق بين الفرق الصحية والإسعافية المنتشرة داخل المدينة ومحيطها، حتى انتهاء مراسيم الزيارة بسلاسة وأمان.

وتعد زيارة عاشوراء في كربلاء من أبرز المناسبات الدينية لدى المسلمين الشيعة، حيث يحيي الملايين ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد، في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة (680 ميلادية) في معركة الطف.

وتُقام هذه الشعائر سنوياً في مدينة كربلاء العراقية، وتصل ذروتها في يوم العاشر من محرم، حيث يتوافد الزوار من داخل العراق وخارجه سيراً على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل المختلفة.

تتميز الزيارة بطابعها الحزين، وتتضمن مواكب العزاء واللطم، والخطابة الدينية، وتمثيل واقعة كربلاء، إضافة إلى تقديم الخدمات المجانية من قبل مواكب تطوعية.

وتفرض السلطات خططاً أمنية وصحية وخدمية خاصة لتأمين الزائرين وتنظيم حركتهم، نظراً لحجم الحشود التي قد تصل إلى عدة ملايين.