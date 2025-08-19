استنفار صحي في النجف استعداداً لزيارة "استشهاد" النبي محمد

شفق نيوز- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، يوم الثلاثاء، عن الخطة الصحية الخاصة بإحياء ذكرى "استشهاد" نبي الإسلام محمد في المحافظة.

وذكر مدير الدائرة عبد الله الغزالي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم "إطلاق الاستعدادات لاستقبال زائري الإمام علي والمعزين بمناسبة إحياء ذكرى وفاة النبي محمد".

وبين الغزالي أن "الخطة الصحية لهذا العام تتضمن نشر 63 مفرزة طبية، و74 عجلة إسعاف ستتوزع على ثلاثة محاور أي على طول الطرق التي يسلكها الزائرون".

وأوضح أن "هذه الاستعدادات تجري بالتنسيق مع الجهات الساندة لتأمين الزيارة صحياً وخدمياً، ضماناً لسلامة الزائرين، خاصةً أن المحافظة ستشهد دخول أعداد كبيرة من الزائرين والمعزين من داخل العراق وخارجه".

وأشار الغزالي إلى أن "المباشرة بتنفيذ الخطة ستكون ابتداءً من يوم الأربعاء المصادف 20 آب/ أغسطس الجاري حتى يوم السبت 23 من الشهر نفسه".

ويحيي المسلمون الشيعة الإمامية ذكرى "استشهاد" النبي عند مرقد ابن عمه وصهره علي بن أبي طالب بمدينة النجف والذي يصادف 28 صفر وفقاً للرواية الشيعية.

وفي هذا الوقت من كل عام تدخل محافظة النجف في أجواء الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بإحياء هذه الذكرى وسط استنفار شامل للجهات الأمنية والصحية والبلدية تشمل نشر مفارز طبية وتعزيز أمني على مداخل المدينة القديمة، فيما تعطل محافظات عراقية الدوام الرسمي بهذه المناسبة.

ووفاة نبي المسلمين محمد بن عبد الله كانت في السنة 11 هـ يوم الاثنين بحسب أغلب المصادر، ولكن الآراء تضاربت في تحديد شهره وساعته.

ويعتقد المسلمون السنة أن وفاة النبي محمد وقعت في شهر ربيع الأول، فيما يرى الشيعة أنها حدثت في الثامن والعشرين من شهر صفر.