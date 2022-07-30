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استنفار شعبي في مدينة عراقية بحثا عن جثة شاب

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-30T08:38:18+0000
استنفار شعبي في مدينة عراقية بحثا عن جثة شاب

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين، يوم السبت، باستنفار عام لأهالي قرى قضاء الشرقاط شمالي المحافظة بحثا عن جثة شاب غرق في نهر دجلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عدة قرى قريبة من نهر دجلة في قضاء الشرقاط خرجت باستنفار كبير لمراقبة نهر دجلة بحثا عن جثة شاب سقطت سيارته في النهر ولم يتم انتشالها او العثور عليها حتى الان".

وأضاف أن "دوريات للشرطة النهرية والغواصين تواصل البحث على امتداد نهر دجلة من الشرقاط الى تكريت للعثور على جثة الشاب الغريق".

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق لوكالة شفق نيوز بمصرع شاب بعد سقوط سيارته في نهر دجلة من اعلى جسر الشرقاط شمالي صلاح الدين.

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