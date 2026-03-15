استنفار خدمي واسع في بغداد لمواجهة الأمطار الغزيرة

وجّه رئيس الحكومة المحلية في محافظة بغداد، عطوان العطواني، يوم الأحد، باستنفارٍ خدمي واسع النطاق لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة الهاطلة على مناطق ومدن العاصمة العراقية.

وأصدر العطواني توجيهاً "عاجلاً" لخلية الأزمة في المحافظة، التي تضم مديريات المجاري والبلديات والماء، لمواجهة موجة الأمطار الحالية وضمان سرعة الاستجابة الميدانية، ولا سيما في مناطق أطراف العاصمة.

وأكد المحافظ في بيان على ضرورة التواجد الميداني المستمر للفرق الخدمية والفنية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة حالات الانسداد والطفح في شبكات تصريف مياه الأمطار، بما يخفف من آثار الهطول المطري، ويحافظ على الواقع الخدمي وحركة المواطنين.

وشدّد العطواني على أهمية تكثيف الجهد الآلي والبشري في المناطق غير المخدومة، والاستمرار بسحب المياه الراكدة ومعالجة التجمعات المائية بشكل متواصل، حفاظاً على انسيابية الحياة اليومية وتأمين الخدمات الأساسية لأهالي بغداد.