استنفار حدودي في العراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الأحد، استنفار كوادرها في 10 منافذ استعداداً لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء، وبينما أحصت دخول من 15 إلى 25 ألف زائر يومياً، توقعت إجمالي أعداد الزائرين لهذه المناسبة المليونية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستعدادات لإحياء زيارة الأربعين تجري على قدم وساق، حيث استنفرت هيئة المنافذ كوادرها باتجاه المنافذ المشمولة بالزيارة الأربعينية وهي (سفوان والشلامجة وزرباطية والشيب ومندلي والمنذرية والقائم)، ومطارات (النجف وبغداد والبصرة)".

وأكد القيسي، أن "هناك تعاوناً بين هيئة المنافذ والحكومات المحلية من أجل ديمومة وإدامة البنى التحتية للمنشآت الموجودة، وإضافة أخرى لجميع المنافذ المذكورة ضمن زيارة الأربعين".

وأضاف، أن "دخول الوافدين مستمر ويتراوح من 15 إلى 25 ألف يومياً، وتزداد هذه الأعداد وتصل إلى الذروة مع قرب موعد الزيارة، ومن المتوقع دخول من 4 إلى 5 ملايين زائر سواء من الخليج أو من الدول العربية والإسلامية والأجنبية لإحياء هذه المناسبة".

وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأحد، تحديد أربعة منافذ حدودية برية دولية وهي (صفوان، والشلمجة، والشيب، زرباطية)، تعمل على مدار الساعة لاستقبال الزائرين الأجانب الذين يقصدون البلاد لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء، متوقعا دخول قرابة 5 ملايين من أولئك الزائرين إلى العراق.

وعن خطة زيارة الاربعينية، قال الوزير: إن الخطة الأمنية المعدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 19 من شهر آب/أغسطس المصادف الأول من شهر صفر وفق التقويم الهجري وتنتهي في الـ20 من صفر حين انتهاء مراسم احياء الزيارة الموافق يوم 9 من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الثامن شهر آب/أغسطس، على ضمان نجاح الخطط الخدمية والأمنية المعدة لتأمين إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.