استنفار تام في وزارة الكهرباء لمواجهة تداعيات الأمطار وتحذير للمواطنين من الأعمدة

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ملاكات الوزارة بالاستنفار التام لمواجهة هطول الأمطار الغزيرة ودعم جهود امانة بغداد والدوائر البلدية في جميع المحافظات.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوزير شدد على إستثناء مغذيات الكهرباء لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الامطار، والمستشفيات والمراكز الصحية من القطع المبرمج.

وأوعز إلى جميع المديرين العامين ومديري الفروع والقطاعات ومراكز الصيانة، بالتواجد في دوائرهم ومراقبة الشبكات والمغذيات، والاهتمام بشكاوى المواطنين، وإعادة جميع الأعطال والخطوط المنفصلة.

وأهابت وزارة الكهرباء بالمواطنين الابتعاد عن محددات الشبكة من أعمدة وأسلاك الكهرباء وعدم الأقتراب منها في فترة هطول الامطار، حفاظاً على سلامتهم، وفقا للبيان.