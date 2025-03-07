"استنفار تام" بوزارة الكهرباء لمواجهة الأحوال الجوية والأمطار

شفق نيوز/ وجّه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الجمعة، بـ"الاستنفار التام" على مدار 24 ساعة لجميع الملاكات الهندسية والفنية والحرفية والجهد الآلي لمواجهة الأحوال الجوية وهطول الأمطار المتوقعة.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير أوعز بالاستفنار في مراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً، على أن تكون هنالك مرابطات صيانة داخل القطاعات والتشكيلات كافة وفتح المخازن بشكل كامل لتجهيز الصيانات بالمواد الحاكمة لإدامة الشبكة.

وأكد الوزير على أن يراعي مديري التشكيلات متابعة التوجيه والتزام الاستثناء التام من القطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات، ومحطات تصريف المياه الثقيلة، وإسناد جهود أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات، ومتابعة جميع المغذيات والشبكات التي تتعرض للانفصال من الخدمة وإعادتها للعمل بأسرع وقت خدمة للمواطنين.

وكانت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، قد توقعت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تساقط الأمطار مع حدوث عواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري.