استنفار بيطري في مدينة عراقية لتأمين لحوم الأضاحي ومواجهة "الحمى النزفية"

شفق نيوز- كركوك

أعلن مدير المستشفى البيطري التعليمي في كركوك، منصور أحمد محمد البياتي، يوم الخميس، تنفيذ جولات ميدانية مكثفة داخل مجزرة كركوك العصرية بالتزامن مع تزايد عمليات الذبح خلال عيد الأضحى، بهدف الحد من انتشار مرض الحمى النزفية وضمان سلامة اللحوم المطروحة في الأسواق المحلية.

وقال البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "الكوادر البيطرية المختصة في المستشفى البيطري التعليمي بكركوك أجرت فحوصات عيانية لعدد من الأبقار والأغنام داخل المجزرة، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمراقبة الوضع الصحي للثروة الحيوانية ومنع انتقال الأمراض الوبائية".

وأضاف أن "الزيارات التفقدية المتكررة التي تنفذها الفرق البيطرية، بمشاركة عدد من الأطباء المختصين وكوادر المجزرة، تأتي في إطار تعزيز الرقابة الصحية والتأكد من سلامة اللحوم المختومة بالختم الرسمي لمجزرة كركوك العصرية قبل طرحها في الأسواق".

وأشار البياتي إلى أن "التزام مربي المواشي بمتابعة حيواناتهم دورياً ومعالجتها وفق الإرشادات البيطرية يعكس مستوى الوعي الصحي لديهم، ويسهم بشكل كبير في الحفاظ على الثروة الحيوانية داخل المحافظة".

وأوضح أن "إدارة المستشفى البيطري التعليمي مستمرة بتقديم التوجيهات والإرشادات الصحية لمربي المواشي والجزارين، خاصة خلال فترة عيد الأضحى التي تشهد زخماً كبيراً في عمليات الذبح داخل المجازر".

وشدد مدير المستشفى البيطري التعليمي في كركوك على "ضرورة الالتزام بالعدة الوقائية أثناء عمليات الذبح والتعامل مع الحيوانات، حفاظاً على صحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض الوبائية، وفي مقدمتها الحمى النزفية".

وكانت وزارة الزراعة العراقية قد وجهت، الأحد الماضي، باتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالسيطرة على مرض حمى القرم - الكونغو النزفية تزامناً مع حلول عيد الأضحى، واستمرار تسجيل الإصابات بالمرض في عدد من المناطق، حفاظاً على الصحة العامة والثروة الحيوانية في البلاد.

ويأتي هذا تزامناً مع تأكيد دائرة البيطرة، إحدى تشكيلات الوزارة، استمرارها بتطبيق الإجراءات الصحية البيطرية الاحترازية للحد من انتشار مرض الحمى النزفية.

وبحسب حكومة محافظة ذي قار، فقد تصدرت المحافظة أعداد الإصابات بالحمى النزفية في البلاد مسجلة أربع وفيات و41 إصابة منذ مطلع العام، كما سُجلت إصابتان في نينوى خلال أقل من ثلاثة أيام في ناحية القيارة جنوب الموصل.

والحمى النزفية الفيروسية تُعد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وينتقل الفيروس المسبب لها عن طريق القراد أو ملامسة دم الحيوانات المصابة، خاصة أثناء الذبح أو التعامل المباشر مع اللحوم دون إجراءات وقاية، ويُعد مربو المواشي، والقصابون، والعاملون في المسالخ، الأكثر عرضة للإصابة، وقد تظهر أعراض المرض على الضحية بعد أسبوع من الإصابة.