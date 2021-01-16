استنفار بيطري في ديالى لمنع انتقال انفلزنزا الطيور من الجوار

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في ديالى، اليوم السبت، خطة استنفار وتحوط شاملة لمنع انتقال انفلونزا الطيور إلى مشاريع تربية الدواجن بعد تسجيل 60 الف اصابة في صلاح الدين المجاورة للمحافظة.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمود فرحان الشمري لوكالة شفق نيوز، إن دائرته وجهت المستوصفات البيطرية بتشكيل 20 لجنة من الوحدات الوبائية للتحري ورصد أية اصابات في مشاريع الدواجن واسواق ومحال بيع الطيور في عموم المحافظة وعبر الفحص السريع لانفلونزا الطيور والذي يسمى "الكت".

وأضاف الشمري، أن لجاناً بيطرية ستطلق حملة توعية لمربي الدواجن وبائعي الطيور في عموم المحافظة والابلاغ عن اي هلاكات ملفتة للانتباه.

وأكد الشمري أن دائرته طالبت وعبر القنوات الرسمية المختلفة نقاط التفتيش المحاذية لصلاح الدين بمنع دخول الدجاج ومنتجاته التي لا تحمل شهادة صحية بيطرية إلى ديالى لحماية مشاريع الدواجن من الوباء.

وبين الشمري أن انفلونزا الطيور لا تنتقل للانسان عبر اللحم ولا توجد أية مخاطر صحية، داعياً المواطنين الى التعاون مع الكوادر البيطرية لحماية الثروة الحيوانية وتفادي اي خسائر مادية تلحق بالمربين.

واكدت محافظة صلاح الدين امس تسجيل 60 الف اصابة بانفلونزا الطيور في مشاريع لتربية الدواجن في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.