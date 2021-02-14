استنفار امني وخدمي لتأمين زيارة دينية في العراق

شفق نيوز/ اعلنت مصادر حكومية وامنية في صلاح الدين، اليوم الاحد، استنفار جهودها الامنية والخدمية والصحية لتأمين حماية ودخول قوافل الزائرين الوافدة من المحافظات الأخرى لإحياء زيارة الإمامين العسكريين في سامراء في ذكرى وفاة الإمام علي الهادي.

وقال قائممقام الدجيل جنوب صلاح الدين عبد العزيز فزع لوكالة شفق نيوز، إن "آلاف العناصر الامنية انتشرت على طول الطريق الرابط بين بغداد والدجيل لتأمين دخول قوافل الزائرين الى الدجيل ومن ثم الى سامراء لاحياء ذكرى وفاة الإمام علي الهادي".

واكد "إطلاق خطة خدمية ونشر مواكب تقديم الطعام والشراب للزائرين الى جانب نشر مفارز طبية على امتداد الطرق بين بغداد والدجيل وصولا الى مدينة سامراء".

من جانبه اكد مصدر امني رفيع نشر اكثر من 20 الف عنصر من قوات الجيش والشرطة والتشكيلات الساندة في الطرق والممرات الرابطة بين سامراء والوحدات الادارية الاخرى وتقديم الدعم والحماية الامنية واللوجستية للمواكب الخدمية المنتشرة على طول الطرق الرئيسية لتفادي أي حوادث او خروقات امنية ربما تستهدف الزائرين".

وتابع المصدر، ان "الاجهزة الامنية باشرت بخطة شاملة وموحدة لحماية مواكب وقوافل الزائرين الوافدة من بغداد وديالى ونينوى وكركوك وبتنسيق عال مع قيادات العمليات المعنية".

ويحيي ملايين الزائرين الشيعة سنوياً ذكرى وفاة الإمام علي الهادي بالتوافد من جميع انحاء العراق الى مدينة سامراء. وتقع مدينة سامراء على بعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، ويوجد فيها مرقدا الإمامين الحسن العسكري وعلي الهادي وهما الإمامان العاشر والحادي عشر لدى المسلمين الشيعة الإمامية.