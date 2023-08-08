استندت إلى أمر قضائي.. إدارة نادي الصيد تُبطل عضوية "نائب" من مجلسها (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدرت إدارة نادي الصيد، اليوم الثلاثاء، أمرا إداريا ببطلان عضوية النائب علي حسن الساعدي من مجلس ادارة النادي وتعيين بديل عنه.

بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أصدرها رئيس الهيئة الإدارية لنادي الصيد حسين معلة.

وقرر معلة وفقا للوثيقة أن يكون "مضر الكبيسي بديلا عن الساعدي في عضوية النادي لحين انتهاء دورة العضوية 2019-2020 على أن تتحول كل المسؤوليات الى الكبيسي (الاحتياط) بدلا من الساعدي، على أن ينفذ هذا الأمر ابتداء من اليوم".

واستندت الوثيقة الى "قرار محكمة بداءة الكرخ الذي منع أن يمارس عضو مجلس النواب عملاً اخر بجانب عمله".

وأوضح مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "معلة رفع دعوى قضائية ضد الساعدي بعد مطالبة الأخير بعضويته في نادي الصيد في ظل وجوده أيضا كعضو في مجلس النواب، ورفض رئيس الهيئة الإدارية لنادي الصيد هذا الامر، ما دعاه الى رفع دعوى قضائية للبت بالامر".