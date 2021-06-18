سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استملكت خارج الضوابط.. نزاهة نينوى تضع علامة الحجز على 800 عقار (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-18T13:33:26+0000
استملكت خارج الضوابط.. نزاهة نينوى تضع علامة الحجز على 800 عقار (وثيقة)

شفق نيوز/ قامت نزاهة محافظة نينوى، بالحجز على 800 عقار تم استملاكها خارج الضوابط.

وابلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن الحجز تم على ما يقارب الـ800 عقار ضمن نينوى الجنوبية من التي تم استملاكها خارج الضوابط.

وأضاف المصدر؛ أن دائرة النزاهة تقوم بالتدقيق على هذه العقارات ضمن قضية التلاعب بالاراضي والتي تورط فيها عدد من الموظفين كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ فإن النزاهة وجهت دائرة التسجيل العقاري بوضع اليد على هذه الأراضي وتأشيرها في الطابو بعدم التصرف بها مع تزويد النزاهة بصورة قيود عنها.

related

النزاهة العراقية: الحكم بالسجن لقاضٍ متقاعد ظهرت زيادة كبيرة في أموال زوجته

Date: 2021-05-27 09:49:45
النزاهة العراقية: الحكم بالسجن لقاضٍ متقاعد ظهرت زيادة كبيرة في أموال زوجته

بمعاملة صورية.. احباط محاولة صرف نجل مسؤول قرضاً بعشرين مليار

Date: 2019-12-29 11:30:02
بمعاملة صورية.. احباط محاولة صرف نجل مسؤول قرضاً بعشرين مليار

ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

Date: 2021-03-04 06:35:33
ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

حجر دائرة حكومية في نينوى بعد تسجيل اصابات بكورونا بين الموظفين

Date: 2020-06-21 12:37:22
حجر دائرة حكومية في نينوى بعد تسجيل اصابات بكورونا بين الموظفين

استقدام نائب رئيس حكومة محلية لصرفه أكثر من مليار دينار

Date: 2020-02-20 09:30:17
استقدام نائب رئيس حكومة محلية لصرفه أكثر من مليار دينار

صدور أوامر إستقدام لخمسة مسؤولين بينهم محافظ أسبق جنوبي العراق

Date: 2021-03-23 09:32:56
صدور أوامر إستقدام لخمسة مسؤولين بينهم محافظ أسبق جنوبي العراق

كارثة تهدد نينوي بعد توجيه من بغداد بشأن وافدين من الهند

Date: 2021-04-30 13:09:10
كارثة تهدد نينوي بعد توجيه من بغداد بشأن وافدين من الهند

بقيمة 27 مليار دينار.. النزاهة تضبط متهماً استولى على عقار للدولة في كركوك

Date: 2020-03-04 09:31:20
بقيمة 27 مليار دينار.. النزاهة تضبط متهماً استولى على عقار للدولة في كركوك