استمرت 5 ساعات.. نجاح أول عملية زراعة قلب صناعي في العراق والشرق الأوسط

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، يوم الأربعاء، عن نجاح عملية أول عملية لزراعة القلب الصناعي بمركز الناصرية، وهي المرة الأولى في العراق والشرق الأوسط.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مواطنا من اهالي محافظة المثنى في الستينيات من عمره اصيب مؤخرا بمرض فشل القلب، حيث تم الاتفاق مع فريق ألماني على القدوم إلى العراق وتحديدا مركز الناصرية للقلب لغرض اجراء عملية مشتركة مع فريق طبي عراقي من اجل زراعة قلب صناعي له".

وبين المصدر، ان "العملية انطلقت مساء في الساعة الخامسة والنصف وانتهت في الساعة العاشرة والنصف حيث استمرت لمدة 5 ساعات"، مضيفا ان "المواطن الآن بصحة جيدة بعد اجراء العملية، وسيتم تقييم وضعه الطبي بعد مرور 10 ساعات على العملية".

وتابع، ان "الكوادر الطبية احتفلت بنجاح العملية، ولكن يتبقى لدينا استجابة جسد المريض للقلب الصناعي الجديد الذي زرع له".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، بوصول فريق طبي أوروبي إلى الناصرية، لإجراء عملية "زراعة قلب صناعي" مشتركة لأول مرة في تاريخ العراق.

وأوضح المصدر، أن "هذه العملية تحصل للمرة الأولى بتاريخ العراق، والشرق الأوسط"، لافتا إلى أن "العملية تجري مساء اليوم، حيث تم التحضير لها منذ أشهر عدة، وهو حدث عالمي ربما يشهد حضور مسؤولين كبار من الحكومة الاتحادية للإعلان عن هذا الحدث".