استمرار أزمة البنزين في البصرة وترجيحات بانتهائها خلال أيام

شفق نيوز- البصرة

أعلن مجلس محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، عن بوادر انفراجة في أزمة شح البنزين داخل محطات التزود بالوقود المنتشرة على مستوى المحافظة.

وشهدت محطات الوقود في محافظة البصرة خلال الفترة الماضية شحًا في مادة البنزين المحسن، حيث تأثرت نحو 80% من المحطات بتراجع الكميات المتوفرة، نتيجة تأخر وصول باخرة البنزين المستورد، إضافة إلى انخفاض إنتاج مصفى بيجي بسبب تقليل كميات النفط الخام المرسلة إليه، ما انعكس سلبًا على إنتاج البنزين المحلي.

وقال عضو مجلس محافظة البصرة، حسن شداد الفارس، لوكالة شفق نيوز، إن "المشكلة الأساسية كانت في خفض كميات النفط الخام المرسلة إلى مصفى بيجي، ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية وتراجع إنتاج البنزين، وتأخر البواخر المستوردة زاد الوضع سوءًا. لكن هناك بوادر تحسن قادمة".

وأوضح الفارس، أن "مصافي الجنوب ستشهد بداية الأسبوع المقبل زيادة في الإنتاج اليومي لتصل إلى 9.5 ملايين لتر، تشمل 8.5 ملايين لتر من البنزين العادي، ومليون لتر من البنزين المحسن، مشيرًا إلى أن مصفى الشعيبة يعمل حاليًا بثلاث وحدات إنتاجية إلى جانب وحدة الأزمرة، بينما يحتوي مصفى الـFCC على وحدة متخصصة في تحسين البنزين".

وأضاف، أن "محافظة البصرة كانت تعتمد سابقًا على مصفى كربلاء لسد النقص في البنزين المحسن، ومع زيادة الإنتاج في مصافي الجنوب الأسبوع المقبل، ستصل المحافظة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من البنزين المحسن دون الحاجة للاستيراد".