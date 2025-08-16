استمرار خروج العراق من قائمة أعلى مدن العالم ارتفاعاً بدرجات الحرارة (جدول)

شفق نيوز- بغداد

خلت مناطق عراقية، اليوم السبت، من قائمة أعلى 15 منطقة في العالم من حيث درجات الحرارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب جدول أصدرته محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية،، تصدّرت مدينة الأهواز في إيران المرتبة الأولى عالميًا بدرجة حرارة بلغت 50.6 مئوية، تلتها مدينة العميدية في إيران بدرجة 50.2 مئوية، فيما حلّت مدينة عبادان الإيرانية ثالثًا بدرجة حرارة 49.8 مئوية.

وجاءت منطقة مسجد سليمان الإيرانية رابعًا بدرجة 49 مئوية، تلتها مدينة أسوان المصرية خامسًا بدرجة 48.6 مئوية، ثم منطقة صفي آباد في إيران سادسًا بدرجة 48.4 مئوية، فيما حلّ مطار الكويت الدولي في الكويت سابعًا بدرجة 48 مئوية.

واحتل مطار البحر الأحمر الدولي في السعودية المرتبة الثامنة عالميًا بدرجة حرارة 48 مئوية، تلاه تسجيل المدينة في السعودية 47.8 مئوية بالمركز التاسع، ثم مدينة الأقصر في مصر عاشرًا بدرجة 47.7 مئوية.

أما الأحساء في السعودية فحلّت في المركز 11 بدرجة 47.4 مئوية، تلاها مطار أبوظبي الدولي في الإمارات بالمركز 12 بدرجة 47 مئوية، ثم منطقة القيصومة في السعودية بالمركز 13 بدرجة 46.8 مئوية، فيما سجل مطار البطين في أبوظبي 46.5 مئوية محتلاً المرتبة 14، وأخيرًا منطقة السنينة في سلطنة عمان في المركز 15 عالميًا بدرجة حرارة بلغت 46.5 مئوية

ويُظهر استمرار غياب العراق عن القائمة نوعًا من الانخفاض النسبي في شدة الحرارة مقارنة بالاشهر السابقة، بعد أن كان يحتل مراكز متقدمة في مثل هذه الترتيبات العالمية بشكل متكرر.