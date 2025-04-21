استمرار حظر السباحة في الفلوجة بعد تزايد حالات الغرق

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء الفلوجة، فيصل العيفان، يوم الاثنين، أن قرار حظر السباحة في نهر الفرات مازال ساري المفعول، وسط انتشار أمني على امتداد النهر لمنع أي محاولات للسباحة.

وقال العيفان، لوكالة شفق نيوز، إن "السباحة في نهر الفرات ما تزال ممنوعة بشكل تام، حفاظاً على أرواح المواطنين، وخصوصاً فئة الشباب".

وأضاف أن "الشرطة النهرية كثفت من وجودها ودورياتها، وترصد أي حالة مخالفة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً بحق المخالفين".

ويأتي هذا التشديد في ظل تسجيل حالات غرق متزايدة خلال الفترة الماضية، حيث شهدت الفلوجة وعدد من مناطق الأنبار حوادث مأساوية راح ضحيتها عدد من الشبان، ما دفع الجهات المحلية إلى إعادة التأكيد على منع السباحة بشكل صارم، في إطار جهودها للحد من هذه الظاهرة المؤسفة.