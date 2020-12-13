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استمرار تراجع كورونا في العراق.. 1012 إصابة و1777 حالة للشفاء

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-13T12:23:40+0000
استمرار تراجع كورونا في العراق.. 1012 إصابة و1777 حالة للشفاء

شفق نيوز/ أظهر الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق استمرار تراجع الاصابات بالمرض خلال 24 ساعة الماضية .

وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في الموقف الذي صدر، اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة في ذات الوقت الى تماثل 1777 حالة للشفاء، فيما توفي 14 شخصاً بسبب المرض.

وبلغ عدد حالات الشفاء الكلي 507446 اي ما نسبته 88.3% ، فيما بلغ عدد الاصابات الكلي 574634، وعدد الحالات التي تحت العلاج 54609، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 206، وعدد حالات الوفيات الكلي 12579، وذلك منذ تفشي الوباء في العراق اذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه الجدول الصادر عن وزارة الصحة العراقية الخاص بالموقف الوبائي ليوم الاحد. 

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