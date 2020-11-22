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استمرار انخفاض اصابات كورونا مع ارتفاع حالات الشفاء في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-22T12:34:20+0000
استمرار انخفاض اصابات كورونا مع ارتفاع حالات الشفاء في العراق

شفق نيوز/ واصل العراق، يوم الاحد، انخفاض اعداد الاصابات بفيروس كورونا مع ارتفاع حالات الشفاء خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيانها اليومي، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنها سجلت 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا،  فيما اشارت الى شفاء 2412 مريضاً، لافتة فب ذات الوقت الى تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بالمرض.

وبحسب بيان الوزارة فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغ 465452 اي ما نسبته 86.9% وعدد حالات الاصابات الكلي 535321 وعدد الحالات التي تحت العلاج 57911 وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 366 وعدد حالات الوفيات الكلي 11958 منذ تفشي المرض في البلاد اذار الماضي.

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