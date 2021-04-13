سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استمرار التعليم المدمج في الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-13T18:44:39+0000
استمرار التعليم المدمج في الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، استمرار التعليم المدمج في الفصل الدراسي الثاني في الجامعات.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "التزاما بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وعملا ببرنامج العام الدراسي الحالي 2021/2020 تقرر استمرار التعليم المدمج في الدراسات الأولية لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية".

وأكدت الوزارة وفقا للبيان "المضي بالتقويم الجامعي المتضمن توقيتات الدراسة والامتحانات واتباع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة التي تضمن تواصل ودعم التحصيل العلمي والمعرفي في مؤسساتنا التعليمية وتراعي سلامة منتسبيها وطلبتها".

related

التعليم تتخذ قرارا بشأن دوام "الدراسات العليا" والتربية تعلن آلية القبول في المعاهد العراقية

Date: 2020-10-26 20:13:26
التعليم تتخذ قرارا بشأن دوام "الدراسات العليا" والتربية تعلن آلية القبول في المعاهد العراقية

التعليم العراقية تحدد موعد التقديم للدراسة المسائية

Date: 2020-11-07 05:51:40
التعليم العراقية تحدد موعد التقديم للدراسة المسائية

وزارة التعليم تحدد الفئة العمرية المشمولة بالقبول المركزي

Date: 2020-11-25 05:28:31
وزارة التعليم تحدد الفئة العمرية المشمولة بالقبول المركزي

بالأسماء.. التعليم تعلن قبول أكثر من 200 ألف طالب بالجامعات وتحدد موعد مباشرتهم

Date: 2020-12-17 10:20:15
بالأسماء.. التعليم تعلن قبول أكثر من 200 ألف طالب بالجامعات وتحدد موعد مباشرتهم

برلمانية: ما يقارب 2000 خريج لم تعترف وزارة التعليم بشهاداتهم

Date: 2019-07-24 11:29:33
برلمانية: ما يقارب 2000 خريج لم تعترف وزارة التعليم بشهاداتهم

التعليم تصدر قرارا هاما بشأن الدارسين في المجموعة الطبية خارج العراق

Date: 2021-03-09 11:05:06
التعليم تصدر قرارا هاما بشأن الدارسين في المجموعة الطبية خارج العراق

التعليم العراقية تحتسب العام الدراسي الحالي "عدم رسوب".. وثيقة

Date: 2020-08-27 04:56:07
التعليم العراقية تحتسب العام الدراسي الحالي "عدم رسوب".. وثيقة

التعليم تعلن بدء التقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي الحالي

Date: 2020-08-31 20:30:01
التعليم تعلن بدء التقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي الحالي