استمرار التعليم المدمج في الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، استمرار التعليم المدمج في الفصل الدراسي الثاني في الجامعات.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "التزاما بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وعملا ببرنامج العام الدراسي الحالي 2021/2020 تقرر استمرار التعليم المدمج في الدراسات الأولية لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية".

وأكدت الوزارة وفقا للبيان "المضي بالتقويم الجامعي المتضمن توقيتات الدراسة والامتحانات واتباع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة التي تضمن تواصل ودعم التحصيل العلمي والمعرفي في مؤسساتنا التعليمية وتراعي سلامة منتسبيها وطلبتها".