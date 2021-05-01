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استكمال إجراءات إجلاء العراقيين من الهند وتخصيص صالة خاصة لاستقبالهم بمطار بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-01T12:47:43+0000
استكمال إجراءات إجلاء العراقيين من الهند وتخصيص صالة خاصة لاستقبالهم بمطار بغداد

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم السبت، عن التنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية لتسيير رحلات إلى الهند لإجلاء العراقيين العالقين هناك.

وذكرت سلطة الطيران في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها باشرت بالتنسيق مع الوزارتين بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجلاء العراقيين العالقين في الهند، وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية الأخرى لتسيير رحلات للخطوط الجوية العراقية بهدف تقديم التسهيلات اللازمة لعودتهم إلى البلاد.

وأكدت أن هناك متابعة متواصلة لغرض استكمال جميع الإجراءات الاحترازية والصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة والتي من خلالها سوف يتم تحديد أول رحلة لإجلائهم ضمن توقيتات سيتم الإعلان عنها ضمن المواقع الرسمية لسلطة الطيران.

وبينت أنه تم تهيئة صالة كربلاء في مطار بغداد الدولي والتي ستكون مخصصة لاستقبال جميع الرحلات الخاصة بعودة العراقيين من الهند إلى العراق مع مراعاة الإجراءات الصحية حفاظا على سلامة المواطنين.

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