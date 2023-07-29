النزاهة تستقدم محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، صدور أمر استقدامٍ بحقّ محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بقيام قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بإصدار أمرٍ باستقدام محافظ نينــوى الأسبــق، عن موضوع قيام المحافظة بحصر الأعمال والإحالة على شركاتٍ ومكاتب مُحدَّدةٍ، وتكرار إحالة أكثر من عملٍ إليها، دون التأكُّد من توافر الإمكانيات الماديَّـة والبشريَّـة لدى تلك الشركات والمكاتب.

وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

من جانبه قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن المحافظ المعني بأمر الاستقدام هو نوفل العاكوب.

وكانت أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية اصدرت في شباط 2021 حكماً بالسجن خمس سنوات بحق محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان عن جريمة إدخاله مشاريع وهمية في المحافظة.