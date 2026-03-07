استقرار كهرباء نينوى وتحسن ساعات التجهيز بعد الانقطاع التام

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر مطلع في مديرية كهرباء نينوى، يوم السبت، بأن واقع تجهيز الطاقة الكهربائية في مدينة الموصل يشهد تحسناً ملحوظاً بعد الانقطاع العام الذي أصاب المنظومة الكهربائية في عموم العراق خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شبكة كهرباء نينوى تعمل حالياً بحالة مستقرة وممتازة، ولا توجد أي عوارض فنية مؤثرة على المنظومة داخل المحافظة"، مبيناً أن "ساعات التجهيز في مدينة الموصل تجاوزت سبع ساعات يومياً، وهو مستوى أفضل مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت ساعات انقطاع أطول".

وأضاف أن "التحسن في التجهيز مرتبط بمستوى الإنتاج العام للطاقة في العراق"، مشيراً إلى أن "الاستقرار الحالي مرشح للتحسن خلال الأيام المقبلة في حال استمرار استقرار الإنتاج وعدم حدوث طوارئ على الشبكة الوطنية".

وشهدت معظم محافظات العراق، مساء يوم الأربعاء الماضي، انطفاءً تاماً للتيار الكهربائي، في حدث وصف بأنه "شوت داون" نتيجة الأحمال الكبيرة.

وأوضحت وزارة الكهرباء العراقية، أن إنطفاء المنظومة الكهربائية لا يعدو كونه عارض فني بسبب الانخفاض المفاجئ لإمدادات الغاز المجهز لمحطة توليد كهرباء الرميلة الغازية بمحافظة البصرة.