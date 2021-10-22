استقرار الاصابات وتراجع الوفيات بكورونا العراق

شفق نيوز/ استقرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن العراق عند معدل تجاوز 1800 حالة بينما تراجعت الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان الموقف والوبائي ليوم أمس قد سجل 1882 إصابة و39 حالة وفاة بالجائحة.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان للموقف الوبائي الجديد، إنها سجلت 1846 إصابة جديدة ليصل إجمالي العدد إلى 2043963.

وأضافت أن 2669 مريضا تماثلوا للشفاء التام ليصل مجموع حالات التعافي الكلي إلى 1982232.

ونوهت الوزارة في بيانها إلى وفاة 26 مصابا خلال آخر 24 ساعة ليكون عدد حالات الوفيات الكلي منذ تفشي الوباء ولغاية الآن 22901.

وأدناه الموقف الوبائي بالتفصيل: