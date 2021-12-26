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استقدام وزير ومدير عام سابقين على خلفيَّة التحقيق بعقود وزارة التربية  

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-26T07:54:40+0000
استقدام وزير ومدير عام سابقين على خلفيَّة التحقيق بعقود وزارة التربية  
استقدام وزير ومدير عام سابقين على خلفيَّة التحقيق بعقود وزارة التربية  

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