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استقدام مسؤول في وزارة المالية العراقية لارتكابه مخالفات بعقد شراء سيارات

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-17T10:23:52+0000
استقدام مسؤول في وزارة المالية العراقية لارتكابه مخالفات بعقد شراء سيارات

شفق نيوز/ أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، يوم الأحد، بصدور أمرٍ باستقدام مديرٍ عامٍّ في وزارة الماليَّة؛ لإضراره بمصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

وأشارت الدائرة في بيان إلى أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العراقيَّة للخدمات المصرفيَّـة سابقاً؛ عن قضيَّة المُخالفات الحاصلة في عقد شراء سيَّاراتٍ، مُبيِّنةً أنَّ الشركة ارتكبت مُخالفاتٍ في عقد شراء (10) سيَّاراتٍ نوع (فورد).

وأضافت إنَّ الهيئة سبق أن ألَّفت لجنةً تحقيقيَّةً تتولَّى تدقيق إجراءات العقد الذي أبرمته الشركة العراقيَّة للخدمات المصرفيَّـة في وزارة الماليَّة، لافتةً إلى أنَّ اللجنة في مراحلها الأخيرة لإنجاز وإكمال تحقيقاتها.

وأكَّدت الدائرة أنَّ المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ المُدير العام في وزارة الماليَّة سابقاً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).

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