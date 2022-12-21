استقدام مسؤولين كبار في بابل "استعملوا مالا منقولا بسوء قصد"

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، بصدور أوامر استقدامٍ بحق عددٍ من كبار المسؤولين في محافظة بابل؛ لارتكابهم عمدا ما يخالف واجبات وظيفتهم واستعمال مالٍ منقولٍ مملوكٍ للغير بسوء قصدٍ.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، تحدث عن تفاصيل أوامر الاستقدام التي أصدرتها محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة، إلى أن تلك الأوامر شملت محافظ بابل السابق و(6) أعضاء مجلس محافظة سابقين وقائممقام قضاء الحلة، فضلا عن ممثلي عددٍ من الدوائر الأعضاء في لجنة إزالة التجاوزات.

وأضافت الدائرة إن المحكمة المذكورة أصدرت أمرا باستقدام محافظ بابل السابق؛ على خلفية التجاوز على الحصة المائية المخصصة للمحافظة، من خلال قيامه بتشغيل محطة جدول الحيدري؛ مما تسبب بحصول خللٍ في توزيع الحصص المائية لمحافظتي المثنى والديوانية.

وأكدت صدور أمرٍ باستقدام (6) من أعضاء مجلس محافظة بابل سابقا، في القضية المتعلقة بموضوع المخالفات الحاصلة من قبلهم وقيامهم بتسلم كرفاناتٍ مع محتوياتها من فندق بابل السياحي، لافتة إلى عدم إعادتها إلى مخزن ديوان المحافظة بعد حل مجلس المحافظة عام 2019، خلافا للتعليمات.

الدائرة أوضحت أن محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة قررت استقدام قائممقام قضاء الحلة بعد تغيير مسار نهر" اليهودية"؛ بسبب البنايات المشيدة على أرضٍ عائدةٍ للبلدية متجاوزٍ عليها تقع في المنطقة المحصورة بين مجسر الثورة وبناية أحد المطاعم على شارع (60) في مركز مدينة الحلة، منوهة بأن أمر الاستقدام شمل ممثلي بلدية الحلة وعقارات الدولة ومديرية الزراعة والتسجيل العقاري في المحافظة؛ لعدم قيامهم بإزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك البلدية، كونهم أعضاء لجنة إزالة التجاوزات.

وبينت أن أوامر الاستقدام التي أصدرتها محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة جاءت وفقا لأحكام المادتين (331 و453) من قانون العقوبات.