استقدام مستشار وزارة النفط العراقية بتهمة هدر المال العام

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين بصدور أمر استقدام بحقِّ مستشار وزارة النفط؛ بتهمةٍ تتعلَّق بإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صدر حول أمر الاستقدام، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّرت استقدام مستشار وزارة النفط لشؤون التسويق والاستراتيجيَّات في مركز الوزارة، في موضوع التأخير في تحميل النفط الخام المُصدَّر من شركة تسويق النفط (سومو)، مبينة أنه ترتب على ذلك قيام الشركة بدفع غرامةٍ تأخيريَّةٍ ماليَّةٍ إلى الشركات المُتعاقد معها؛ جرَّاء التأخير الحاصل في عمليَّة تحميل النفط الخام من موانئ التصدير بين عامي 2016 و2017.

وأضافت الدائرة أنّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ المُتَّهم، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.