استقدام مدير هيئة استثمار كركوك الأسبق بتهمة ارتكاب مخالفات

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد المسؤولين السابقين في مُحافظة كركوك؛ إثر تهمٍ تتعلَّق بمُخالفاتٍ، والتسبُّب بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لهيئة استثمار كركوك الأسبق؛ على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بمنح إجازةٍ استثماريَّـةٍ،وحصول تجاوزٍ على عقاراتٍ تعودُ لوزارة الماليَّة".

وأضافت الدائرة، أنَّ "أمر الاستقدام الصادر عن المحكمة بحقِّ المُتَّهم الذي يشغل حالياً منصب المدير العام لدائرة البحث والتطوير في هيئة التصنيع الحربي؛ جاء مُستنداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيّ النافذ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".