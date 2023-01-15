استقدام مدير مكتب امين بغداد الحالي عن تهمة اختلاس 150 مليار دينار (وثيقة)

شفق نيوز/ افادت وثيقة صادرة من هيئة النزاهة العراقية، باستقدام مسؤول في أمانة بغداد بتهمة الاختلاس.

وبحسب الوثيقة التي وردت لوكالة شفق نيوز؛ أن محكمة الرصافة المتخصة بقضايا النزاهة في محافظة بغداد استدعت الممثل القانوني لأمانة بغداد لتدوين اقواله بمخالفات "عمار دعير" مدير الادارة السابق في دائرة ماء بغداد، مدير مكتب امين بغداد حاليا.

وأشارت إلى أن المخالفات تتمثل بقيام دعير بهدر 150 مليار دينار تخص مشاريع سابقة.