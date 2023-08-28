استقدام مدير عام سابق لهيئة السدود والخزانات في نينوى

شفق نيوز / أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، أمر استقدام بحق المدير العام لهيئة السدود والخزانات في نينوى سابقاً، لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد الإضرار بمصلحة الآخرين.

وأشارت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "أمر الاستقدام الذي أصدره قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، بحق المتهم مدير عام هيئة السدود والخزانات في نينوى سابقا، جاء على خلفية بيع درجات وظيفية بصفة عقد ضمن (200 عقد) وقيامه بإبعاد العاملين في أنفاق التحشية؛ بالرغم من انهم احق من غيرهم في هذه العقود".

وأضافت الدائرة، أن "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام، بناء على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".