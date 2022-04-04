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استقدام مدير عام المرور الأسبق واربعة ضباط لارتكابهم مخالفات

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-04T11:27:39+0000
استقدام مدير عام المرور الأسبق واربعة ضباط لارتكابهم مخالفات

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الهيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام لمديرية المرور العامة الأسبق وأربعة ضباط آخرين على خلفية ارتكابهم مخالفات.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لمديرية المرور العامة الأسبق، إضافةً إلى (4) ضباط مرور آخرين؛ لوجود مخالفات في العقد المبرم بين مديرية المرور العامة وشركة (ملباور) الألمانيـة لتوفير متطلبات المرحلة الثانية للمشروع الوطني لتسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة.

وأضافت إن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

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