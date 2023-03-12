استقدام مدير صناعة أدوية سامراء الأسبق لمخالفات بعقد كلفته 13 مليون دولار

شفق نيوز/ أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، صدور أمر استقدام بحق المدير العام الاسبق للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، اصدر أمرا بناء على شكوى مقدمة من أحد أعضاء مجلس النواب بخصوص وجود مخالفات في عقد بمبلغ (13,000,000) مليون دولار.

وتابعت الدائرة إن المتهم ارتكب مخالفات في عقد المشاركة المبرم بين الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبيـة في سامراء مع إحدى الشركات؛ لتأهيل معمل المحاليل الوريديـة في محافظة نينوى، خلافا للضوابط، لافتة إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 40%.

وأشارت إلى أن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام وفقا لأحكام المادة (331) من ق.ع.ع.