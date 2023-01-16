استقدام محافظ عراقي سابق عيّن استشاريين خلافاً للقانون

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الإثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ البصرة السابق؛ لقيامه بإحداث الضرر عمداً في أموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وأكدت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالبصرة أصدرت أمراً باستقدام محافظ البصرة السابق في القضيَّة الخاصَّة بموضوع كتاب الادِّعاء العام في البصرة، الخاصِّ بملفِّ استجواب المُحافظ، فيما يتعلَّق بتعيين الاستشاريّين الذين تمَّ التعاقد معهم من مبالغ الإشراف والمُراقبة على المشاريع ، مُنوّهةً بأنَّ ذلك مُخالفٌ لقانون المُحافظات رقم (21 لسنة 2008)".

وأوضحت الدائرة أنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالبصرة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".

وكانت الهيئة أعلنت في أوائل الشهر الجاري عن قيام المُتَّهم (محافظ البصرة السابق) بتسليم نفسه لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المُحافظة، وتمَّ توقيفه على ذمَّة التحقيق بتهمة هدرٍ بالمال العام.