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استقدام محافظ سابق ومعاونه الفني على خلفية شكوى لمقاول

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-28T11:07:06+0000
استقدام محافظ سابق ومعاونه الفني على خلفية شكوى لمقاول

شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن استقدام محافظ الديوانية السابق ومعاونه الفني على خلفية شكوى أحد المقاولين.  

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن أمر استقدام صدر بحق محافظ الديوانية السابق ومعاونه الفني؛ على خلفية شكوى تقدم بها أحد المقاولين الذي ادعى تلقيهما رشوة .

وعن تفاصيل القضية بينت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر بقضايا النزاهة اصدرت أمر الاستقدام بحق محافظ الديوانية السابق ومعاونه الفني، على خلفية شكوى احد المقاولين الذي ادعى تلقيهما رشى، موضحةً أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام القرار  (160 لسنة 1983) .

وبحسب البيان فقد سبق للهيئة أن أعلنت عن توقيف محافظ الديوانية السابق بتهمة  هدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار، فيما كشفت في الثاني والعشرين من نيسان الماضي عن صدور قرار حكم بالحبس سنة واحدة بحقه، مبينةً أن الحكم جاء على خلفية قضية المصادقة على عقد المساطحة بين بلدية الديوانية وأحد المستأجرين .

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