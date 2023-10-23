استقدام "عامر المجمعي" بقضية لجنة إغاثة وإيواء العوائل النازحة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ديالى السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن أمر الاستقدام صدر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وجاء على ضوء المُلاحظات التي أشَّرها تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديّ - دائرة تدقيق نشاط الشركات، بخصوص أعمال اللجنة العليا لإغاثة وإيواء العوائل النازحة؛ جرَّاء العمليَّات الإرهابيَّة - سلف لجان توزيع المنح والإيواء والإغاثة للعوائل النازحة في مُحافظة ديالى للمُدَّة من (1/7/2014 ولغاية 30/6/2015).

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

من جانبه أبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، إن أمر الاستقدام صدر بحق محافظ ديالى السابق عامر المجمعي، الذي لم تكشف هيئة النزاهة عن اسمه.