استقدام محافظ الأنبار الحالي لارتكابه "خروقات" بتوزيع قطع أراضي قرب المطار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الإثنين، صدور أمر استقدام بحق محافظ الأنبار الحالي؛ على خلفيَّـة تهمة الإضرار بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّـة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة أمراً باستقدام محافظ الأنبار الحالي، في قضيَّـة المخالفات والخروقات المرتكبة في مُديريَّـة التسجيل العقاري بالأنبار".

وأضافت "أمر الاستقدام صدر بحق المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي؛ جرَّاء الإضرار عمداً بأموال ومصالح محافظة الأنبار، بتوزيع قطع أراضٍ سكنيَّـةٍ في المناطق المحيطة بمطار الأنبار المزمع إنشاؤه، وذلك بالاتفاق مع عددٍ من المتنفذين في المحافظة".

وكانت الهيئة قد أعلنت في الرابع من نيسان تنفيذ عملية كبرى واستثنائية في مديريَّة التسجيل العقاري في الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على المدير وعددٍ من المسؤولين والمُوظفين فيها، فضلاً عن ضبط مئات الهويَّات المُزوَّرة العائدة لإحدى النقابات، والتحرُّز على عشرات الآلاف من أضابير العقارات التي تمَّ تمليكها خلافاً للقانون، فيما تمكَّن فريق الهيئة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اتحاد نقابات العمال فرع المحافظة؛ لتورطه في القضية ذاتها.