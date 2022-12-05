استقدام محافظ الديوانية.. ارتكب مخالفات في توزيع الأراضي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن صدور امر استقدام محافظ الديوانية الحالي للمخالفات المرتكبة في توزيع أراض للشهداء والجرحى، مشيرة الى أن أمر الاستقدام شمل مدير بلدية الديوانية السابق.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنّ محكمة تحقيق الديوانيّة أصدرت أمرا باستقدام محافظ الديوانيّة الحالي ومدير بلديّة الديوانيّة السابق؛ على خلفيّة شكوى ذوي الشهداء والجرحى بشأن المخالفات المرتكبة في كيفيّة توزيع قطع الأراضي لهم، مبيّنة أنّ التوزيع تمّ في منطقة غير مخدومة وذات قيمة زهيدة، خلافا للأمر الديوانيّ الصادر في 30/7/2017.

وأضافت إنّ محكمة تحقيق الديوانيّة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناء على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدّل.