استقدام برلمانية عراقية بتهمة تزييف واستعمال محرر رسمي

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، عن صدور أمرٍ باستقدام عضو مجلس نوَّابٍ حاليٍّ؛ لإقدامها على تزييف مُحرَّرٍ رسميٍّ، واستعماله مع علمها بتزويره.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، إلى قيام عضو مجلس نوَّابٍ في الدورة الحاليَّة بتزوير نتيجة المسحة الخاصَّة بفايروس كورونا؛ للتهرُّب من تدوين أقوالها في قضيَّةٍ أخرى، لافتةً إلى أنَّ دائرة صحَّة الرصافة أكَّدت عدم صحَّة صدور نتيجة المسحة عن مُستشفى الإمام علي.

وأضافت إنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقا لأحكام المادَّتين (298,289) من قانون العقوبات.

ووفقا لمصدر مطلع في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن عضو مجلس النواب المومأ إليها هي زهرة البجاري عن كتلة "صادقون" البرلمانية التي تمثل حركة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي.

ممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ الهيئة أعلنت خلال الشهر الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس نوَّابٍ سابقٍ؛ على خلفيَّة طلب مبالغ ماليَّة لنفسه دون وجه حقٍّ.