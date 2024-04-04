استقدام عضو بمجلس ديالى بسبب مشاجرة مع نائب المحافظ على خطة المشاريع

شفق نيوز/ قررت محكمة استئناف ديالى، يوم الخميس، استقدام أحد أعضاء مجلس المحافظة بسبب مشاجرة مع نائب المحافظ على خطة المشاريع للعام 2024.

وعن تفاصيل الحادث قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "المشاجرة اندلعت بعد مطالبة عضو مجلس ديالى (أوس المهداوي) لنائب المحافظ عاصم الصميدعي بالخطة الخاصة بتنفيذ المشاريع ومبالغها بعد أنباء عن اضافة مشاريع بالمليارات وتوجيهها لصالح جهات معينة على حساب أخرى".

ولفت المصدر إلى أن "نائب المحافظ امتنع عن تسليم الخطة لعضو مجلس المحافظة ما أدى الى حدوث شجار بينهما قبل يومين".

ووفقاً للمصدر فقد تقدم نائب محافظ ديالى عاصم الصميدعي بشكوى ضد المهداوي وعلى اثرها صدر أمر الاستقدام من محكمة استئناف ديالى.