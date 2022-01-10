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استقدام رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى على خلفية فقدان عجلات

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-10T06:08:47+0000
استقدام رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى على خلفية فقدان عجلات

 شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، استقدام رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى للتحقق من فقدان عجلات كانت بذمتهم.

وقالت الهيئة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق نينوى المُختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر استقدام بحق رئيس مجلس المُحافظة السابق، فضلا عن (22) عضوا من أعضاء المجلس للدورة الأخيرة، صدر بحقهم (24) أمر استقدام، لافتة إلى أن الأمر صدر على خلفية التحقيق في قضية فقدان العجلات التي كانت بذمتهم أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المُحافظة.

وأوضحت أن الأوامر الصادرة؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، شملت أيضا نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، ورئيسي مجلس قضائي الحمدانية وتلكيف.

 وسبق للهيئة أنْ أعلنت عن صدور أوامر استقدام وقبض بحق مسؤولين محليين في مُحافظة نينوى، من بينهم مُحافظون سابقون ورئيس وأعضاء في مجلس المُحافظة، فضلا عن صدور أحكام تراوحت بين الحبس والسجن شملت بعضهم؛ على خلفية قضايا تتعلق بالفساد وهدر للمال العام.

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