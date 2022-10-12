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استقدام رئيس مجلس محافظة أسبق: تسلم أكثر من 8 مليارات دينار ولم يوزعها

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-12T10:47:20+0000
استقدام رئيس مجلس محافظة أسبق: تسلم أكثر من 8 مليارات دينار ولم يوزعها

شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس مُحافظة صلاح الدين الأسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو "بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الأسبق؛ في القضية المُتعلقة بتسلم مبلغ (8,209,185,500) مليارات دينارٍ تحت بند المُكافآت خلال الأعوام من (2014 – 2018) دون قيامه بتوزيعها بين مُستحقيها.

 وأضافت الدائرة إن محكمة تحقيق الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت أمر الاستقدام، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

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