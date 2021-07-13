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استقدام رئيس مجلس محافظة ذي قار وأحد أعضائه "لاضرارهما بالمال العام"

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-13T09:58:17+0000
استقدام رئيس مجلس محافظة ذي قار وأحد أعضائه "لاضرارهما بالمال العام"

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ لرئيس مجلس محافظة ذي قار وأحد أعضائه، مُوضحةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة الإضرار بالمال العام؛ نتيجة فقدان وتلف موجوداتٍ ووثائق .

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قاضي التحقيق المُختصِّ أصدر أمر استقدامٍ لرئيس مجلس محافظة ذي قار (المنحل) وأحد أعضائه الذي كان يترأس اللجنة  الأمنيَّة للمجلس؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقيِّ.

وأوضحت الدائرة أن تفاصيل القضيَّة، التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، تُشيرُ إلى توجيه تهمة الإضرار العمد بأموال الدولة من خلال عدم المُحافظة على مُحتويات المجلس ووثائقه وحمايتها؛ الأمر الذي أدَّى إلى تعرُّضها للتلف والفقدان إبان عام ٢٠١٩.

 وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولين المحليّين في المحافظة في قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلق بشبهات فسادٍ أو هدرٍ للمال العام وتجاوز الصلاحيات.

 

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