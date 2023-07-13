استقدام رئيس ديوان الوقف السني الأسبق بتهمة "تعيين اقاربه"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، صدور أمر باستقدام رئيس ديوان الوقف السني الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة أشخاص على حساب الدولة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام رئيس ديوان الوقف السني الأسبق؛ على خلفيَّة قيامه بتعيين أقارب له، بالرغم من كونهم خارج العراق.

وأوضحت أنَّ المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، التي نصَّت"يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد، أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة" .