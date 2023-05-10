استقدام رئيس جامعة عراقي على خلفيَّة إلغاء إحالة مناقصة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت السابق لمخالفته الواجبات الوظيفيَّة في إحالة إحدى المناقصات.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت السابق".

وتابعت الدائرة أن "الأمر جاء على خلفيَّة إلغاء إحالة مناقصة استكمال بناية عمادة كلية التربية وعلوم الرياضة من الشركة التي أحيلت إليها المناقصة، واحالتها إلى شركة أخرى للمقاولات العامة المحدودة".

وأضافت ان "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وذلك بسبب مخالفة المادة (7) من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2017) في قضية إحالة المناقصة الخاصة ببناية عمادة الكلية".