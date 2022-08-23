سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

استقدام بحق مسؤولين في الشركة العامة لتجارة السيارات بالعراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-23T06:03:49+0000
استقدام بحق مسؤولين في الشركة العامة لتجارة السيارات بالعراق

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدام بحقِّ المدير العام للشركة العامة لتجارة السيَّارات والمكائن، فضلاً عن مدير القسم القانونيِّ في الشركة.

أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أنَّ، محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام كلٍّ من المدير العام للشركة العامَّة لتجارة السيارات والمكائن ومدير القسم القانوني في الشركة؛على خلفيَّة المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين الشركة وإحدى شركات المقاولات العامَّة.

وأضافت الدائرة أنَّ العقد نصَّ على إنشاء مجمعٍ تجاريٍّ حديثٍ مُخصَّصٍ لتسويق السيَّارات والمكائن والمعدَّات الثقيلة والأدوات الاحتياطيَّة في محافظة نينوى.

وأوضحت أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام، وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.

related

أمر قضائي باستقدام وزير الكهرباء العراقي الأسبق ومسؤولين آخرين

Date: 2021-10-18 10:05:58
أمر قضائي باستقدام وزير الكهرباء العراقي الأسبق ومسؤولين آخرين

استقدام وزير ومدير عام سابقين على خلفيَّة التحقيق بعقود وزارة التربية  

Date: 2021-12-26 07:54:40
استقدام وزير ومدير عام سابقين على خلفيَّة التحقيق بعقود وزارة التربية  

المثنى.. دعم نقابي لاستقدام أطباء سوريين لسد النقص "الكبير"

Date: 2021-12-26 17:56:34
المثنى.. دعم نقابي لاستقدام أطباء سوريين لسد النقص "الكبير"

بينهم وزير بحكومة الكاظمي .. صدور 98 أمر قبض واستقدامٍ بحق ذوي الدرجات العليا

Date: 2022-01-12 08:12:28
بينهم وزير بحكومة الكاظمي .. صدور 98 أمر قبض واستقدامٍ بحق ذوي الدرجات العليا

استقدام محافظ بابل لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظیفية

Date: 2022-02-13 09:13:36
استقدام محافظ بابل لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظیفية

صدور أمر باستقدام مسؤولين لمصرف حكومي عراقي

Date: 2022-05-15 06:51:35
صدور أمر باستقدام مسؤولين لمصرف حكومي عراقي

اعتقال 12 شخصا من اتحادات ونقابات غير شرعية واستقدام مسؤول محلي بالموصل

Date: 2022-06-16 13:35:34
اعتقال 12 شخصا من اتحادات ونقابات غير شرعية واستقدام مسؤول محلي بالموصل

صدور أوامر إستقدام لخمسة مسؤولين بينهم محافظ أسبق جنوبي العراق

Date: 2021-03-23 09:32:56
صدور أوامر إستقدام لخمسة مسؤولين بينهم محافظ أسبق جنوبي العراق