القضاء يستقدم مسؤولا في الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العامِّ الحاليِّ للشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصِّ التابعة لوزارة النقل.

وأشارت الدائرة، وفي معرض حديثها عن أمر الاستقدام الذي أصدره قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصِّ الحالي، إلى وجود مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة وشركة" هايكون" اللبنانيَّـة؛ لإنشاء مشروع محطة الديوانيَّـة.

وأضافت إنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)؛ لإحداثه الضرر عمداً بمصالح وأموال الجهة التي يعمل فيها.